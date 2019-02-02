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Tolga Arslan: Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.02.2019 08:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan, Fenerbahçe forması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tolga Arslan: Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Tolgay Arslan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi oyunla, hak ederek 3 puan aldıklarını belirten Tolgay, "Benim açımdan iyi bir maç oldu. 3,5 ay sonra sahalara döndüm. Yavaş yavaş bu takıma, kulübe adapte olmak istiyorum. Ayrıca taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün beni inanılmaz karşıladılar. Üst üste 2 maç galibiyet aldık. Küçük bir seri yakaladık, inşallah bunun devamı gelir" diye konuştu.

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Arslan, “Benim için çok duygusal bir gündü, eşim ve oğlum buradaydı. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Zor bir dönem geçirdim. Eminim bundan sonra her şey daha güzel olacak. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu hemen fark ettim. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular bana aynı şeyi söyledi ve kendim de şahit oldum. Son güne kadar dik durdum, sabrettim. İmzadan sonra o anı hiç unutamayacağım. Bu dik duruşla bu kadar bekledim. Çok duygusal bir gündü. Formayı giydikten sonra her şeyi orada geride bıraktım" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe formasını giydiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Tolgay, "Beni zor günümde destekleyen Beşiktaş taraftarına dün de teşekkür ettim. Bu benim için yeni bir başlangıç. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi bugün tekrar anladım" diyerek sözlerini tamamladı.

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