MAGAZİN

Tolga Çelik, haftaya kayınçosu Cem Yılmaz'ı konuk edecek!

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 09:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

Tolga Çevik yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dün yayınlanan Hülya Avşar'lı Tolg Show ardından yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Haftaya Tolga Çevik, kayınçosu Cem Yılmaz'ı ağırlayacak.

Tolga Çelik, haftaya kayınçosu Cem Yılmaz'ı konuk edecek!

Ünlü oyuncu Tolga Çevik, geçtiğimiz akşam Tolg Show'da Hülya Avşar'ı ağırladı. Daha önce yaptığı "Komedi Dükkanı" programının formatını Tolg Show'a uyarlayan oyuncu, kahkaha dolu dakikalar ile başarılı bir reyting grafiği çizdi. Ancak programın hemen ardından 2. bölümün fragmanı yayınlandı. Çevik ikinci bölümde kayınbiraderi Cem Yılmaz'ı ağırlayor olacak. Şimdiden 2. bölümün Hülya Avşarlı bölümü gölgede bırakacağı konuşuluyor...

DAMAT-KAYINÇO İTTİFAKI
Yayınlandığı andan itibaren tıklanma rekorları kıran Cem Yılmazlı Tolg Show fragmanında Tolga Çevik ve Cem Yılmaz birlik olup formatta yer alan "Yönetmen Bey"in üzerine gidiyor, fragmandan kahkalar yayılıyor. Tolg Show her cumartesi akşamı Fox Türkiye'de yayınlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Bir Dilek Tut Derneği tolga çevik Hülya Avşar

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