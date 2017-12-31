Tolga Çelik, haftaya kayınçosu Cem Yılmaz'ı konuk edecek!

Ünlü oyuncu Tolga Çevik, geçtiğimiz akşam Tolg Show'da Hülya Avşar'ı ağırladı. Daha önce yaptığı "Komedi Dükkanı" programının formatını Tolg Show'a uyarlayan oyuncu, kahkaha dolu dakikalar ile başarılı bir reyting grafiği çizdi. Ancak programın hemen ardından 2. bölümün fragmanı yayınlandı. Çevik ikinci bölümde kayınbiraderi Cem Yılmaz'ı ağırlayor olacak. Şimdiden 2. bölümün Hülya Avşarlı bölümü gölgede bırakacağı konuşuluyor...

DAMAT-KAYINÇO İTTİFAKI

Yayınlandığı andan itibaren tıklanma rekorları kıran Cem Yılmazlı Tolg Show fragmanında Tolga Çevik ve Cem Yılmaz birlik olup formatta yer alan "Yönetmen Bey"in üzerine gidiyor, fragmandan kahkalar yayılıyor. Tolg Show her cumartesi akşamı Fox Türkiye'de yayınlanıyor.