Tolga Çevik'in programı Tolgshow veda ediyor!

Tolgshow’un 7 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 13 bölümüne Doğa Rutkay konuk olacak. 5 aylık hamile olan Doğa Rutkay, Tolgshow’da ‘Arkadaşım’ın hamile eşini canlandıracak. ‘Arkadaşım’ ile Doğa Rutkay hamileliğin gelgitli ruh halini oynayacak.

FENOMEN KARAKTER BAY BINGIL UZAY’A ÇIKIYOR

Oyunun ikinci perdesinde ise ‘Arkadaşım’ fenomen karakter Bay Bıngıl olarak sahneye çıkacak. 3 kadını kurtarmak için uzaya giden Bay Bıngıl’ın maceraları ve yolculuk öncesi yaptğı basın açıklaması dikkat çekecek.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atk ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı Tolghow’un 13 bölümü 7 Nisan Cumartesi saat 23.30’da sezon finaliyle FOX’ta.