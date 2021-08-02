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Tolga Güleç Can Yaman'a ateş püskürdü!

02.08.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle ekranların sevilen yüzü haline gelen Tolga Güleç, İtalya'da tatil yapan Can Yaman’a ateş püskürdü.

Tolga Güleç Can Yaman'a ateş püskürdü!

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Ancak bazı kesim ise sosyal medya hesaplarından kendisini, eğlencesini paylaşmaya devam ediyor.

Bu kervana oyuncu Can Yaman eklendi.

Tolga Güleç ise sosyal medyadan Can Yaman’a isyan etti. Can Yaman’ın Türkiye’deki Orman yangınlarına dair herhangi bir paylaşımda bulunmaması ve kendisini ve eğlenceli yaşam tarzını paylaşması üzerinde Tolga Güleç ateş püskürdü.

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"UTANMDAN ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIP..."

Tolga Güleç sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ‘’Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş ulan bir şey paylaş. Tamam en yakışıklı sensin, en iyi vücut sende tamam…’’ diyerek sitemde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Tolga Güleç
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