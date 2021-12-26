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Tolga Güleç kimdir, aslen nereli? Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Tolga Güleç kaç yaşında?

26.12.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu Tolga Güleç oldu. Sevilen programda her hafta eğlenceli anlar yaşanıyor. Güleç, daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar gibi yapımlarda yer almıştı. Peki Tolga Güleç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...

Tolga Güleç kimdir, aslen nereli? Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Tolga Güleç kaç yaşında?

Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Tolga Güleç oldu. Güleç ve Arda Türkmen, programda Balkabaklı Arancini yapmak için uğraşacak. Ünlü oyuncunun daha işletme okuduğu ve bölümü yarım bıraktığı biliniyor. Peki Tolga Güleç kimdir?

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

20 Eylül 1981 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Tolga Güleç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başlamıştır. Fakat bu bölümü yarıda bırakmış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun olmuştur. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol almıştır. Sevilen oyuncu Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırmıştır. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynayan Tolga Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır.

Güleç'in rol aldığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013 yılında vizyona girmiştir. Ayrıca 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol olan Kenan'ı canlandırmıştır

TOLGA GÜLEÇ FİLMOGRAFİ

2021 Masumiyet (Timur Yüksel)
2020 Kırmızı Oda
2010 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2019 Kızım Gibi Kokuyorsun (Mustafa)
2019 Leke (Mehmet Tuna)
2019 Yüzleşme (Tunç)
2017 Fazilet Hanım ve Kızları (Gökhan Egemen)
2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)
2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)
2005–2006 Misi (Dizi)
2005-2006 Akbank (Reklam)
2005-2006 Nescafe (Reklam)
2005-2006 Kent (Reklam)
2003–2004 Portakal Suyu (Kısa Film)
2003–2004 Maça Beşli Müzik Grubu 40.Yıl Kutlamaları (Video Klip)
2015 Son Çıkış (Cesur)
2014 Hayat Ağacı (Kenan)
2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)
2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)
2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)
2008 Hatırla Sevgili (Dizi)

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Tolga Güleç
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