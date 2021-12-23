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Tolga Güleç'ten ilişki itirafı! "Odunla bile ilişki yaşamayı öğrendim"

23.12.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Güleç Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç’in konuğu oldu. Programda dört yıldan beri kimseyle ilişki yaşamadığını anlatan Güleç, “Bu şekilde daha huzurluyum. Kimseyi kıskanmak, merak etmek istemiyorum” dedi.

Tolga Güleç'ten ilişki itirafı! "Odunla bile ilişki yaşamayı öğrendim"

İlişkilerde yaşadığı en büyük sorunun sorgulanmak olduğunu anlatan oyuncu; “İlişki kurmaya çalışıyorsun ‘Set saat kaçta biter?’ diyor bana. Ne bileyim ben kaçta biter… Böyle bir ilişki yürümez. Bir ilişki tadında serbest bırakarak yaşanmalı. Bırak hata yapsın ya da bırak ben hata yapayım. Yapalım ki görelim yanlışlarımızı" diye konuştu.

"ODUNLA BİLE AŞK YAŞAMAYI ÖĞRENDİM"

“Ekranda oyunculuk izlemiyoruz. Biri mi pırt yaptı mimiği ile dolaşan çocuklar var ekranda” diyerek meslektaşlarını eleştiren Güleç, rol arkadaşları arasında ise libido yükselmesinin çok saçma olduğunu söyledi. Oyuncular arasında önemli olanın inandırıcılık olduğunun altını çizen Güleç, “Biz karşımızdakini bir odun olarak hayal etmeyi, bir odunla bile nasıl aşk yaşanır onu öğrendik. Doğru olanı öğrendik. Karşı tarafa libidonun yükselmesi kadar saçma bir şey olamaz. Bir de karşındaki iş arkadaşın. O zaman iş yapmayalım. O zaman her doktorda hemşireye âşık olsun” dedi.

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