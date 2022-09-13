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Tolga Güleç Yasemin Allen ile neden ayrıldıklarını açıkladı! "Büyük bir aşk yaşadık

13.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Güleç, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Yasemin Allen hakkında konuştu. Güleç açıklamasında "Kendisi muhteşem bir insan ama birbirimize zaman ayıramadık" dedi.

Tolga Güleç Yasemin Allen ile neden ayrıldıklarını açıkladı! "Büyük bir aşk yaşadık

Tolga Güleç, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Yasemin Allen hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Güleç ayrıldığı sevgilisi Yasemin Allen ile ilgili de ilk kez konuştu: Yasemin ile 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan ama birbirimize zaman ayıramadık. Ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim" dedi.

Tolga Güleç, tekrardan barışma ihtimali sorusunu ise “Allah bilir ama hiç öyle bir şey düşünmedik büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem” şeklinde cevapladı.

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