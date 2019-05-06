Tolga Sarıtaş'ın olaylı gecesi! Arabasının camından sahte para attı

Tolga Sarıtaş, önceki gece sevgilisi ile Levent’teki bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi şekilde dans eden ikili, kapıda onları bekleyen muhabirleri görünce mekanı arka kağıdan terk etti.

TEHLİKELİ HAREKETLER YAPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sevgilisiyle görüntülenmek istemeyen oyuncu bir arkadaşını arayarak Ortaköy’deki sitesinin evinin yolunu tuttu.

Trafik kurallarını hiçe sayan Tolga Sarıtaş, lüks arabasıyla kırmızı ışıkları da hiçe saydı. Arabasının camından sahte 100 eurolar ataran Tolga Sarıtaş, bu hareketiyle tepki çekti.

Site girişinde güvenlik görevlilerine, “Tutun bunları bırakmayın, almayın” diyerek bağırdı.

Tolga Sarıtaş’ın arkadaşının oturduğu evinin güvenlik görevlileri basın mensuplarına görüntü almaması için müdahalede bulundu.



