MAGAZİN

Tolga Sarıtaş'ın olaylı gecesi! Arabasının camından sahte para attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Önceki gece sevgilisi ile yakalanan Söz dizisinin yıldız ismi Tolga Sarıtaş, muhabirlerin görüntülediğini fark edince yakalanmamak için arabasıyla köşe kapmaca oynadı.

Tolga Sarıtaş, önceki gece sevgilisi ile Levent’teki bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi şekilde dans eden ikili, kapıda onları bekleyen muhabirleri görünce mekanı arka kağıdan terk etti.

TEHLİKELİ HAREKETLER YAPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sevgilisiyle görüntülenmek istemeyen oyuncu bir arkadaşını arayarak Ortaköy’deki sitesinin evinin yolunu tuttu.

Trafik kurallarını hiçe sayan Tolga Sarıtaş, lüks arabasıyla kırmızı ışıkları da hiçe saydı. Arabasının camından sahte 100 eurolar ataran Tolga Sarıtaş, bu hareketiyle tepki çekti.

Site girişinde güvenlik görevlilerine, “Tutun bunları bırakmayın, almayın” diyerek bağırdı.

Tolga Sarıtaş’ın arkadaşının oturduğu evinin güvenlik görevlileri basın mensuplarına görüntü almaması için müdahalede bulundu.


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Adamın özel hayatından size ne konuşmak isterse konuşur polisin suçluyu kovaladığı gibi takip ediyorsunuz eğer kaza yapsaydı suçlusu siz diniz Lütfen biraz insaflı olun
Adamı ne hakla evine kadar takip ediyorsunuz! Gerçekten bu ülkede akıl sağlığını korumak imkansız! Hem arkasından kovala evine kadar takip et hem de trafik kurallarını hiçe saydı diye karalama yap. Güvenlik görevlileri engel olmasa eve de girmeye çalışacaklardı herhalde. Suç duyurusunda bulunsa ceza alması gerekir bu gazetecilerin ama unuttum burası Türkiye
ln bunlar bilerek yapıyor istemem yan cebime koy misali aslında istiyorlar yakalanmayı
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