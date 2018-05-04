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Tolga Zengin için Milan iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Tolga Zengin'in İtalyan devi Milan'ın transfer hedefinde olduğu iddia edildi.

Tolga Zengin için Milan iddiası

Beşiktaş'tan Fabri'nin gösterdiği performans ile 2. kalecile hapsolan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan Milan'ın, Donnaruma'nın yedeği olarak Napoli'den Reina ile Beşiktaş'tan Tolga'yı düşündüğünü iddia etti.

Sky Premium'da yer alan iddiaya göre Milan'ın futbolu bırakma kararı alan 42 yaşındaki Storari'nin yerine 37 yaşındaki Reina'yı düşünürken; diğer aday ise yedekliği sorun etmeyecek Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Tolga Zengin... (Fotomaç)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Oynamayan oyuncu ve Milan mı?Puhahahahaha Zuhahahahaaaahhh
Avrupa Klüpleri ne ara çirkef oyuncu alıyor oldu
tolga bjk da kalmak için tiyatro oynandı. bi yere gitmez
puhahhahaaa yalana bak :)))
alsınlar alsınlar buralarda oynayacak kapasitede değil bu şahıs
Cenk Gönen MALAGA' yı kümeye düşürdü buda MILAN' ı düşürür artık..
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