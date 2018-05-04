Tolga Zengin için Milan iddiası

Beşiktaş'tan Fabri'nin gösterdiği performans ile 2. kalecile hapsolan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan Milan'ın, Donnaruma'nın yedeği olarak Napoli'den Reina ile Beşiktaş'tan Tolga'yı düşündüğünü iddia etti.

Sky Premium'da yer alan iddiaya göre Milan'ın futbolu bırakma kararı alan 42 yaşındaki Storari'nin yerine 37 yaşındaki Reina'yı düşünürken; diğer aday ise yedekliği sorun etmeyecek Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Tolga Zengin... (Fotomaç)

