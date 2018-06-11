MAGAZİN

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Tolgahan Sayışman, memleketi Arnavutluk'ta 'Dancing with the Stars' yarışmasını sunan eşi Almeda Abazi'nin hasretine dayanamayınca yanına gitti. Yarışmanın finalini birlikte yapan çift, canlı yayında romantik anlar yaşadı.

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Geçtiğimiz sene dünya evine giren Almeda Abazi ve Tolgan Sayışman çifti, birbirinin hasretine dayanamadı. Sayışman Arnavutluk'ta 'Dancing with the Stars' yarışmasını sunan eşi Almeda'ya sürpriz yaptı.

"DAMADA ŞEHRİN ALBÜMÜNÜ HEDİYE ETTİM"

Tiran'a giderek, sürpriz yapan oyuncu, hem iki ülkenin ilişkilerine katkıda bulundu hem de şehri gezdi. İkiliyi makamında ağırlayan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj,"Damada şehrin albümünü hediye ettim" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Skenderbej Meydanı'nda başlatılan ağaçlandırma projesine destek veren oyunculardan Sayışman, "Bir fidan da biz diktik. Tiran'da adımızı taşıyan ağacımız var" dedi. 2008'de hayatını kaybeden babasının mezarını ziyaret eden Abazi, duygusal anlar yaşadı. Karı-koca ayrıca, 'Dancing with the Stars' yarışmasının finaline birlikte imza attı. Birden sahneye çıkan Sayışman, eşiyle dans etti ve onu öpücük yağmuruna tuttu.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Boğaz'da romantik turBoğaz'da romantik tur
Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almeda Sayışman almeda abazi

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Paris Hilton ve Türk modeller podyumu salladı

Paris Hilton ve Türk modeller podyumu salladı

Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

Boğaz'da romantik tur

Boğaz'da romantik tur

David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

Bengü müjdeyi böyle verdi: Düğün tarihimiz...

Bengü müjdeyi böyle verdi: Düğün tarihimiz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.