Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Geçtiğimiz sene dünya evine giren Almeda Abazi ve Tolgan Sayışman çifti, birbirinin hasretine dayanamadı. Sayışman Arnavutluk'ta 'Dancing with the Stars' yarışmasını sunan eşi Almeda'ya sürpriz yaptı.

"DAMADA ŞEHRİN ALBÜMÜNÜ HEDİYE ETTİM"

Tiran'a giderek, sürpriz yapan oyuncu, hem iki ülkenin ilişkilerine katkıda bulundu hem de şehri gezdi. İkiliyi makamında ağırlayan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj,"Damada şehrin albümünü hediye ettim" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Skenderbej Meydanı'nda başlatılan ağaçlandırma projesine destek veren oyunculardan Sayışman, "Bir fidan da biz diktik. Tiran'da adımızı taşıyan ağacımız var" dedi. 2008'de hayatını kaybeden babasının mezarını ziyaret eden Abazi, duygusal anlar yaşadı. Karı-koca ayrıca, 'Dancing with the Stars' yarışmasının finaline birlikte imza attı. Birden sahneye çıkan Sayışman, eşiyle dans etti ve onu öpücük yağmuruna tuttu.

