Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi ülkeyi terk etti! İşte sebebi...

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile tescilli güzel Almeda Abazi gözlerden uzak bir hayat süren çiftlerden. 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına alan çift Türkiye'yi terk etti.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza tan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındı.

Bilim insanlarının Marmara depreminin yaklaşmasını söylemesi üzerine Abazi'nin endişeleri arttı. Sabah'ta yer alan habere göre harekete geçen oyuncu eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın aldı.

LÜKS EVİNİ KAPATMADI

Tolga Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

Tolga Sayışman ve ailesi yılın altı ayı Türkiye'de diğer yarısında ise Arnavutluk'ta yaşayacak. Oyuncu bu sebeple İstanbul'daki lüks evini de kapatmadı.

