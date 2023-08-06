Demi Rose "Türkiye'nin eşsiz bir destinasyonu" diyerek paylaştı! Kıvrımlarını sergiledi

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Demi Rose sık sık tatillerinden anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kıvrımlarını paylaşmasıyla tanınan Demi Rose bu sefer de ülkemize geldi.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model yine adından söz ettirmeyi başardı.

Demi Rose Kapadokya paylaşımıyla beğeni topladı. Kıvrımlarıyla tanınan fenomen ve model "Gerçeküstü manzaralar, eski tarih ve unutulmaz deneyimlerle bir yolculuğa çıkarmayı vadeden Türkiye'nin eşsiz bir destinasyonu olan Kapadokya'ya hoş geldiniz. Bu yüzden elbette ziyaret etmek zorundaydım!" sözleriyle ülkemize övgüler yağdırdı.



