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Demi Rose "Türkiye'nin eşsiz bir destinasyonu" diyerek paylaştı! Kıvrımlarını sergiledi

06.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose bu sefer rotayı ülkemize çevirdi. Kıvrımlarıyla ünlü olan model Kapadokya'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model Demi Rose sık sık tatillerinden anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kıvrımlarını paylaşmasıyla tanınan Demi Rose bu sefer de ülkemize geldi.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Demi Rose Kapadokya paylaşımıyla beğeni topladı. Kıvrımlarıyla tanınan fenomen ve model "Gerçeküstü manzaralar, eski tarih ve unutulmaz deneyimlerle bir yolculuğa çıkarmayı vadeden Türkiye'nin eşsiz bir destinasyonu olan Kapadokya'ya hoş geldiniz. Bu yüzden elbette ziyaret etmek zorundaydım!" sözleriyle ülkemize övgüler yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Kapadokya sosyal medya Model

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