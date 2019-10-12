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Tolgan Sayışman: Fiziken ve ruhen yoruldum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Önceki akşam gerçekleşen Altın Zambak Ödül Töreni’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Tolgahan Sayışman, anlamlı açıklamalarda bulundu.

Tolgan Sayışman: Fiziken ve ruhen yoruldum

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam gerçekleşen Altın Zambak Ödül Töreni’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı. Ödül töreninin ardından Sayışman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FİZİKEN VE RUHEN YORULDUM"
Aldığı ödülün onu ne kadar mutlu ettiğini ifade eden Sayışman, "Sahnede de belirttiğim gibi, oyunculuk serüveni benim için uzun bir yolculuktu. Şu anda hem fiziken hem de zihinsel olarak yorucu bir dönemdeyim. Bu dönemde emeklerimizin boşa gitmediğini görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"ALLAH ASKERİMİZİN YARDIMICISI OLSUN"
Yakışıklı oyuncu 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye için; bizim yarınlarımız için “Düğüne gidiyoruz!” diyerek operasyona gittiler. Allah ülkemizin ve askerlerimizin yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla." ifadelerde bulundu.

"ALMEDA SİTEMLİ"
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde Sayışman'ın morarmış vücudunu sosyal medyada paylaşmış ve sitem etmişti. Sayışman bunu "Uzun zamandır boksa hazırlanıyordum ve hocam Mücahit sert biri. Antrenmanlarda aldığım darbelerden sonra eve gittiğimde Almeda biraz sitem ediyordu. Sette de bunlar olunca iyice sitem etmeye başladı. O gün sahne gereği birkaç darbe almam gerekiyordu. Bazen ellerimizin ayarları kaçabiliyor. Dün de bununla ilgili küçük bir kaza yaşadık. Bunlar, işin bir parçası. Benim konsantrasyonumu ve işe bağlılığımı daha da arttırıyor." diyerek açıkladı. (gecce)

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Tolgan Sayışman Altın Zambak Ödül Töreni

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