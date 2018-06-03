SPOR

Tolgay Arslan'a bir talip daha!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

Roma ve Inter’den sonra Cardiff City de genç yıldızın peşine düştü.

Tolgay Arslan'a bir talip daha!

İtalyan takımlarının kıskacında olan Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a bir talip de İngiltere'den...

Roma ve Inter, genç orta saha oyuncusunu transfer etmek için Beşiktaş ile dirsek temasındaydı. Kartal, genç yeteneği için 10 milyon Euro'luk bir talepte bulununca İtalyan ekipleri geri adım atmak zorunda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Cardiff City, Tolgay Arslan'a talip olan bir başka takım. İngiliz ekibinin, Beşiktaş'a 7-8 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı bildirildi.

(TAKVİM)

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Sporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma hamlesiSporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma hamlesi
Fikret Orman: Fikret Orman: "Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig tolgay arslan

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerginlik

Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerginlik

Ümit Özat açıkladı! Ali Koç, Ümit Özat'ı locadan attırdı mı?

Ümit Özat açıkladı! Ali Koç, Ümit Özat'ı locadan attırdı mı?

Fabio Capello'dan Cristiano Ronaldo ve Manchester United iddiası

Fabio Capello'dan Cristiano Ronaldo ve Manchester United iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daniel Opare Beşiktaş'a dönüyor

Daniel Opare Beşiktaş'a dönüyor

Tolgay Arslan'a bir talip daha!

Tolgay Arslan'a bir talip daha!

Sporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma hamlesi

Sporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma hamlesi

Fikret Orman: "Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik"

Fikret Orman: "Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik"

Vagner Love'dan Beşiktaş'a FIFA tehdidi

Vagner Love'dan Beşiktaş'a FIFA tehdidi

Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz

Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.