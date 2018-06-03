Tolgay Arslan'a bir talip daha!

İtalyan takımlarının kıskacında olan Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a bir talip de İngiltere'den...
Roma ve Inter, genç orta saha oyuncusunu transfer etmek için Beşiktaş ile dirsek temasındaydı. Kartal, genç yeteneği için 10 milyon Euro'luk bir talepte bulununca İtalyan ekipleri geri adım atmak zorunda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Cardiff City, Tolgay Arslan'a talip olan bir başka takım. İngiliz ekibinin, Beşiktaş'a 7-8 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı bildirildi.
(TAKVİM)
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