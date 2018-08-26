Tolgay Arslan'dan Şenol Güneş'e şok tavır

Tolgay Arslan oyundan çıkınca, soyunma odasına gitti

Beşiktaş-Antalyaspor maçının 36. dakikasında Şenol Güneş, deplasman ekibinin gollerinin arka arkaya gelmesi sonrası ilk değişikliğini yaptı.

Antalyaspor, 20'de Doukara, 24'te Hakan Özmert ve 33'te Yekta Kurtuluş'un golleriyle Vodafone Park'ta bir anda skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş'ta oyuncuların oyun disiplininden kopması sonrası Şenol Güneş, ilk değişikliğini yaptı.

dakikada Tolgay Arslan, yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Tolgay Arslan, değişikliğin ardından direkt olarak soyunma odasına gitti. Tolgay'ın bu tavrı dikkatlerden kaçmadı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A ISLIKLI PROTESTO

Bu arada Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk yarısında Antalyaspor'un 3. golünün ardından siyah beyazlı taraftarlar Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi. Karşılaşmada iki net gol fırsatından yararlanamayan Oğuzhan, 34. dakikada taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

NEGREDO'DAN UYARI

Tepkinin ardından Alvaro Negredo, taraftarları uyardı ve 'yapmayın' işaretinde bulundu. Hemen ardından stattaki taraftarlar Oğuzhan lehine tezahüratlarda bulundu. Bir kısım ise ıslıklamaya devam etti.

