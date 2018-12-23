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Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tolgay Arslan, yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaştık" dedi.

Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

Futbolcunun Beşiktaş sonrası hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Tolgay Arslan, futbol kariyerine Spor Toto Süper Lig'de devam etmeyi planlıyor. Gurbetçi futbolcu, yakın çevresine transfer olacağı takımı açıkladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaştık" diye konuştu.

Türkiye'ye ilk geldiğinde Trabzonspor ile görüşen ancak; Beşiktaş ile el sıkışan Tolgay, siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılmıştı. Tolgay Arslan'a daha önce Avrupa'dan da bazı taliplilerin olduğu gündeme gelmişti. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF’ye başvuran ve euro üzerinden olan sözleşmesinin TL’ye çevrilmesini kabul etmeyen Tolgay, Başakşehir maçında da yemek yiyince süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Tolgay Ali Arslan bu sezon 11 maçta 408 dakika süre aldı ve skor üretemedi.

28 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Hamburg Alemannia Aachen formalarını da terletti. Bu arada Tolgay Arslan'ın adı Galatasaray ile de anılmış, hatta futbolcunun babası Erhan Arslan'ın sarı-kırmızılı takımı tutması sebebiyle bu transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu öne sürülmüştü. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
tolgay arslan Beşiktaş Fenerbahçe

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