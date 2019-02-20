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Tolgay Arslan: İdmanda bile olsa kazanmayı seviyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.02.2019 22:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Zenit ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi Tolgay Arslan, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Tolgay Arslan: İdmanda bile olsa kazanmayı seviyorum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Zenit ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi devre arası transferlerinden Tolgay Arslan, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

İlk olarak sakatlığı hakkında bilgi veren Tolgay Arslan, “Allah’a şükür iyiyim. Daha çabuk dönebilmek için çok çalıştım. Herhangi bir sıkıntım yok. Bu hafta idmanlara da katıldım. İnşallah bundan sonra da bir sorun olmayacak. Benim için ilk maçtan önce sakatlanmam çok üzücü bir andı. Ailem maça gelmişti. Sakatlansam da oynamak istedim ama doktor çok riskli olacağını söyledi. Belki bu maçta oynayabilirsin ama sonraki 3-4 haftada sahalardan uzak kalabileceğimi söyledi. Gerçekten oynamayı çok istedim ama tabii ki onlar doğru kararı verdi. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Buraya 31 Ocak’ta gelmiştim. O güne kadar da hiç dinlenememiştim. Vücuda da iyi geldi. Vücuduma da daha iyi geldiğini ve daha güçlendiğimi hissediyorum. İnşallah yarın benim de takıma küçük de olsa bir payım olur.” dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ ESKİ GÜCÜME KAVUŞUYORUM"

Antrenman temposunun nasıl geçtiğine ilişkin ise Tolgay, “Gayet güzel geçti. Kendimi daha iyi hissediyorum. Tabii ki uzun süredir takım idmanı yapmamıştım ve maç oynamamıştım. Ama şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Yavaş yavaş eski gücüme kavuşuyorum. İnşallah burada taraftarlarla ve kulüple beraber daha iyi bir Tolgay görürüz ve daha büyük bir güce kavuşurum. Hayırlısı diyorum.” ifadelerini kullandı.

"İDMAN MAÇI DA OLSA KAZANMAYI SEVİYORUM"

Zenit mücadelesi öncesi yolculuğun planlananın dışında gelişmesi hakkında ise Tolgay, bu durumunun kendileri için sorun olmayacağını ifade ederek, kazanma hırsı ile ilgili şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarımın bazıları bana kızacak ama idman maçı da olsa ben kazanmayı çok seviyorum. Asla pes etmem.”

"İNŞALLAH FORMANIN HAKKINI VEREREK TURU GEÇERİZ"

Rövanş mücadelesinde nasıl bir ortam olacağı hakkında sorulan soruya ise Tolgay Arslan, şu şekilde yanıt verdi:

“Bence çok zor bir maç olacak. Rusya’nın iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Hava şartları ve zemin şartları da zor olacak. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bana göre son dakikaya kadar çok heyecanlı bir maç olacak. İnşallah iyi bir sonuçla geri döneceğiz. Hedefimiz tabii ki turu geçmek. İnşallah bu kulübün ve formanın hakkını da orada veririz ve turu geçeriz.”

Her zaman önündeki maça konsantre olduğunu söyleyen Tolgay Arslan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Uzağı düşünmeyi hiç sevmiyorum. Hep önümüzdeki maça bakıyorum. Bizim de şu an öyle düşünmemiz gerekiyor. 3-4 haftada ne olur diye bakarsak, şu anki maçı belki gözden kaçırırız. Bu maçı alalım ya da iyi bir sonuçla geri dönelim ve turu geçelim. Ondan sonra zaten lig de bizi bekliyor. Pes etmeyelim. Tabii ki bazen futbolcular da normal insanlar gibi oluyor. Belki kötü günündesindir ve istediğin performansı gösterememişsindir ama sonuna kadar savaşman gerekir. Hiç pes etmeyeceksin ve bu formanın hakkını vereceksin. Takımda bugüne kadar gördüğüm şey, çok iyi çalıştığımız. Herkes çok iyi niyetli. Tabii ki şu an özgüven yüzde 100 yerinde değil ama bunu da kazanacağız ve atlatacağız. Bu seneyi iyi bitirelim. Zaten seneye ne istediğimizi herkes biliyor.”

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