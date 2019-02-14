Tolgay Arslan'ın Beşiktaş derbisinde oynaması zor

Sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıklandı.

Maç öncesi ısınırken ağrı hisseden ve 11’den çıkartılan orta saha oyuncusunun 23. haftada oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Sarı-Lacivertli sağlık heyeti Tolgay’ı yetiştirmeye çalışsa da, oynamasının zor olduğu aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcuyu Vodafone Park’ta büyük protesto bekliyordu.

(Güneş)

