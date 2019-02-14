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Tolgay Arslan'ın Beşiktaş derbisinde oynaması zor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesindeki ısınmada sakatlanan ve maç kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan'ın Beşiktaş derbisinde oynamasının zor olduğu belirtildi.

Tolgay Arslan'ın Beşiktaş derbisinde oynaması zor

Sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıklandı.

Maç öncesi ısınırken ağrı hisseden ve 11’den çıkartılan orta saha oyuncusunun 23. haftada oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Sarı-Lacivertli sağlık heyeti Tolgay’ı yetiştirmeye çalışsa da, oynamasının zor olduğu aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcuyu Vodafone Park’ta büyük protesto bekliyordu.

(Güneş)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kalas & Moloz melezi.
ZATEN DERBİYE ÇIKACAK CESARETİ YOKTU.KENDİSİ İÇİN İSABET OLMUŞ.
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