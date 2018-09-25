Tolgay Arslan: Ortada bir şey yokken gol yedik

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Beşiktaş cephesinden Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson, 1-1 biten derbiyi değerlendirdi.

Tolgay Arslan, "İlk yarı kontrollü başlamak istedik ve skoru bulduk. İkinci yarıda biraz oyundan düştük, ortada hiçbir şey yokken gol yedik ve bu gol Fenerbahçe'ye moral verdi. Kazanmayı hak ettik ve buraya da kazanmak için geldik. Haftaya Kayserispor maçı var, kazanmamız gerekiyor ve çok çalışacağız. Atiba uzun zamandır oynamamıştı ve bana göre de iyi oynadı. Attığımız golden sonra ikinci golü bulmamız gerekiyordu, bulamadık" diye konuştu.

ATIBA: İKİ PUAN BIRAKTIK

Atiba Hutchinson ise "Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da üç puan almak için mücadele etti. Özgüvenimiz yüksek bir şekilde maça başladık. Yediğimiz bir golle iki puanı bıraktık" dedi.

