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Tolgay Arslan Süper Lig'e geri dönüyor

07.10.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Süper Lig'e dönmek isteyen Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a gitmek istediği ve menajerine bu yönde talimat verdiği öne sürüldü.

Tolgay Arslan Süper Lig'e geri dönüyor

İtalyan basınında çıkan habere göre Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan, Süper Lig'e dönmek istiyor. Udinese'nin yeni kontrat yapmayacağı Tolgay Arslan, ocak ayından itibaren istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.

TOLGAY ARSLAN'DAN TRABZONSPOR TALİMATI

Konuyla ilgili menajerine talimat veren Tolgay Arslan'ın hedefindeki takım ise Trabzonspor. Bordo-Mavililerde forma giymek isteyen Tolgay Arslan'ın menajerine bu yönde talimat verdiği iddia ediliyor. Öte yandan haber detayında Trabzonspor'un da bu transfer için görüşmelere başladığı belirtildi.


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Trabzonspor
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