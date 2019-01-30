Tolgay Arslan ve Serdar Aziz Fenerbahçe'de

Tolgay Arslan ve Serdar Aziz artık Fenerbahçe'de... NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan ve Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Serdar Aziz'i renklerine bağladı.

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Bu transferde adı geçen Şener Özbayraklı ise Fenerbahçe'de kaldı.

2014-2015 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a Hamburg'tan transfer olan Tolgay Arslan, kadro dışı kalmadan önce bu sezon toplam 16 maça çıktı ve 1 gol attı.

SERDAR AZİZ'DEN 2.5 YILLIK İMZA

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Serdar Aziz de Ülker Stadı'nda kendisini 2.5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

GALATASARAY AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray, Serdar Aziz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.3 milyon Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" denildi.

