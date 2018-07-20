MAGAZİN

Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 23:27 | Son Güncelleme

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldürdüğü programı Tolgshow, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Tolgshow’un yeni bölüm konuğu yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak olacak.

Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu!

Tolga Çevik ile Aşkım Kapışmak’ın ilişki üzerine yaptıkları şakalar izleyiciyi kahkahaya boğarken Çevik’in ilk aşkını açıklaması büyük alkış alacak. Aşkım Kapışmak’ın ilişki üzerine vereceği tavsiyeleri uygulayan ‘Arkadaşım’ bu kez başarılı olabilecek mi?

Tolgshow'un ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ 1970’li yıllarda yaşayan bir kasetçi olarak sahneye çıkacak. ‘Arkadaşım’ın dükkanına gelen şımarık bir kız ve bıçkın delikanlı sevgilisi Sarp kaset doldurmak isteyecek. Haydutların dükkana gelmesiyle ortalık karışacak.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW’un yeni bölümü 21 Temmuz Cumartesi akşamı saat 23.30’da FOX’ta.

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Anahtar Kelimeler:
Tolgshow Aşkım Kapışmak

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