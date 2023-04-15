Tolunay Kafkas, 12 yıl sonra yine aynı senaryoyu yaşadı! 2011'de Andre Santos, 2023'te Miguel Crespo...

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 81. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe ile 1-0'lık üstünlük sağladı. Fenerbahçe, 87. dakikada kazandığı penaltıyı Enner Valencia ile değerlendirdi ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Son anlarda rakip kaleye yüklenen sarı - lacivertliler, Miguel Crespo'nun 90+6. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ankaragücü cephesi; karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşarken, teknik direktör Tolunay Kafkas ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

YİNE AYNI SENARYOYU YAŞADI

Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla tamamlanan 2010/11 sezonunda Gaziantepspor'un başında Kadıköy'e çıkan Tolunay Kafkas, neredeyse aynı senaryoyu yaşadı.

12 YIL ÖNCE...

16 Nisan 2011 tarihinde Fenerbahçe deplasmanında mücadele eden Gaziantepspor, 90+4. dakikada Andre Santos'un golüyle sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

15 Nisan 2023 tarihinde ise Ankaragücü'nün başında Kadıköy'e gelen Tolunay Kafkas, bu kez de 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun attığı golle sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

