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Tolunay Kafkas: Ankaragücü’nün gelecek yılı için planlamalara başlanacak

31.05.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden ve sahadan 4-1 mağlup ayrılan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, maç sonunda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tolunay Kafkas: Ankaragücü’nün gelecek yılı için planlamalara başlanacak

Oyuna farklı bir dizilişle başladıklarını aktaran Kafkas, "Koşu yollarında biraz sıkıntı çektik ve o arada golü yedik. Eski saha dizilişine geçince de oyunu dengeledik, golü de bulduk. Yediğimiz ikinci gol çok kötüydü. Organize olduğumuz durumda gol yedik. Değişikliklerle tekrar oyun gücümüzü artırmak istedik. Kısmen de üçüncü gole kadar dengeliydi oyun. Üçüncü golden sonra oyun tamamen koptu ve Galatasaray’ın lehine döndü. Çok ağır kupa maçları oynadık, bu bizi biraz yordu ve hırpaladı. Yorgun oyuncularımızı dinlendiremedik. Önümüzdeki iki maçı en iyi şekilde bitirip, Ankaragücü’nün gelecek yılı için planlamalara başlanacak" diye konuştu.

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