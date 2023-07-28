SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'den istediği oyuncunun adını verdi! 'Fırsat transferi olarak...'

Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'den istediği oyuncunun adını verdi! 'Fırsat transferi olarak...'

28.07.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna birçok ismi katan ve transferleriyle dikkat çeken sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan Diego Rossi'ye talip olan takım ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şu ana kadar yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler merak ediliyordu.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan ve taraftarların tepkisini çeken Diego Rossi için sıcak bir gelişme yaşandı.

"DIEGO ROSSI'Yİ İSTERİM"

c091177428d94bd0af0598d620a74e8e

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Ben Beridze'yi beğeniyorum. Bu çalışma döneminde de kampın en iyilerinden bir tanesiydi. Çok iyi bir hazırlık maçı oynadı. Daha önce hazırlık maçlarında santrafor oynattık. Gelecek oyuncuların durumuna göre, kendisinin durumuna göre bir tercih yapacağız ama benim 'Beridze illa gitsin' diye bir tasarrufum yok. Hepsi bizim oyuncularımız, değerli oyuncular. Taraftarlarımız her zaman haklılar, daha fazlasını istiyor ama çok kolay olmuyor bu ekonomik şartlarda. Hepsi daha iyi yerlere gelecek. Türk oyuncu tercihini stoper ve orta sahadan yana kullanacağız. İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim Onun da transferi herhalde başka bir kulübe olacak. Oralardan çıkacak oyuncuların maaşları çok yüksek, çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek anca o zaman olabilir. 2 kenar oyuncusu yabancı olacak. Şu anda çalışmalar var. Lige gelmelerini umuyorum." ifadelerini kullandı.

86451075b95b43639536e74accb866c5

Temsilcisi MLS ekipleriyle görüşen Uruguaylı futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak konusu...

Geride kalan sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Juventus, Avrupa'dan men edildi!Juventus, Avrupa'dan men edildi!
Galatasaray'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor!Galatasaray'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor!
Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı!Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Tolunay Kafkas Diego Rossi ankaragücü fenerbahçe UEFA atan hazırlık maçı s lig maçın ekipleri da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İğrenç akım! Yüzlerini klozet suyuyla yıkadılar

İğrenç akım! Yüzlerini klozet suyuyla yıkadılar

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.