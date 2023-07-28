Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'den istediği oyuncunun adını verdi! 'Fırsat transferi olarak...'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şu ana kadar yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler merak ediliyordu.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan ve taraftarların tepkisini çeken Diego Rossi için sıcak bir gelişme yaşandı.

"DIEGO ROSSI'Yİ İSTERİM"

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Ben Beridze'yi beğeniyorum. Bu çalışma döneminde de kampın en iyilerinden bir tanesiydi. Çok iyi bir hazırlık maçı oynadı. Daha önce hazırlık maçlarında santrafor oynattık. Gelecek oyuncuların durumuna göre, kendisinin durumuna göre bir tercih yapacağız ama benim 'Beridze illa gitsin' diye bir tasarrufum yok. Hepsi bizim oyuncularımız, değerli oyuncular. Taraftarlarımız her zaman haklılar, daha fazlasını istiyor ama çok kolay olmuyor bu ekonomik şartlarda. Hepsi daha iyi yerlere gelecek. Türk oyuncu tercihini stoper ve orta sahadan yana kullanacağız. İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim Onun da transferi herhalde başka bir kulübe olacak. Oralardan çıkacak oyuncuların maaşları çok yüksek, çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek anca o zaman olabilir. 2 kenar oyuncusu yabancı olacak. Şu anda çalışmalar var. Lige gelmelerini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Temsilcisi MLS ekipleriyle görüşen Uruguaylı futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak konusu...

Geride kalan sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

