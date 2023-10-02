SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Tolunay Kafkas kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

Tolunay Kafkas kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

02.10.2023 14:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolunay Kafkas ile ilgili Ankaragücü Spor Kulübü'nden son dakika açıklamasında bulunuldu. Ankaralı teknik direktöre ilişkin yapılan açıklamada yolların ayrıldığı belirtildi. Peki, Tolunay Kafkas kimdir, kaç yaşında? Tolunay Kafkas hangi takımları çalıştırdı? İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama...

Tolunay Kafkas kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ankaragücü Spor Kulübü, Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli teknik direktör vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama ve Tolunay Kafkas'ın biyografisi...

ANKARAGÜCÜ'NDE TOLUNAY KAFKAS İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde flaş bir gelişme yaşandı.

Başkent ekibi, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…"

x1

x2

MKE Ankaragücü, bu sezon Tolunay Kafkas yönetiminde ligde 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

TOLUNAY KAFKAS KİMDİR?

Tolunay Kafkas 21 Mart 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

2020-2023 yılları arası Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırmıştır.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak görev yapıyordu.

TOLUNAY KAFKAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tolunay Kafkas'ın profesyonel kariyeri:

1987-1988 PTT
1988-1990 Keçiörengücü
1990-1992 Diyarbakırspor
1992 Erzurumspor
1992-1993 Trabzonspor
1993 Konyaspor 24
1993-1998 Trabzonspor
1998-2000 Galatasaray
1999-2000 → Bursaspor (kiralık)
2000-2002 Denizlispor
2002-2004 ASKÖ Pasching
2004 LASK 32
2004-2005 → Admira Wacker (kiralık)

Tolunay Kafkas'ın milli takım kariyeri:

1994 - 1998 Türkiye

TOLUNAY KAFKAS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar:

2007-2010 Kayserispor
2010-2011 Gaziantepspor
2011-2013 Türkiye U-21
2013 Trabzonspor
2013-2015 Kardemir Karabükspor
2015-2016 Kayserispor
2016-2017 Akhisar Belediyespor
2020-2023 Türkiye U-21
2023- Ankaragücü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Real Madrid'den olay yaratacak Arda Güler kararı!Real Madrid'den olay yaratacak Arda Güler kararı!
Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı!Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı!
İsmail Kartal, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'e cevap verdi!İsmail Kartal, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'e cevap verdi!
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Tolunay Kafkas ankaragücü atan yaşında fk süper li iyet ekipleri yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.