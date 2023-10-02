Tolunay Kafkas kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ankaragücü Spor Kulübü, Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli teknik direktör vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama ve Tolunay Kafkas'ın biyografisi...

ANKARAGÜCÜ'NDE TOLUNAY KAFKAS İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde flaş bir gelişme yaşandı.

Başkent ekibi, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…"

MKE Ankaragücü, bu sezon Tolunay Kafkas yönetiminde ligde 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

TOLUNAY KAFKAS KİMDİR?

Tolunay Kafkas 21 Mart 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

2020-2023 yılları arası Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırmıştır.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak görev yapıyordu.

TOLUNAY KAFKAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tolunay Kafkas'ın profesyonel kariyeri:

1987-1988 PTT

1988-1990 Keçiörengücü

1990-1992 Diyarbakırspor

1992 Erzurumspor

1992-1993 Trabzonspor

1993 Konyaspor 24

1993-1998 Trabzonspor

1998-2000 Galatasaray

1999-2000 → Bursaspor (kiralık)

2000-2002 Denizlispor

2002-2004 ASKÖ Pasching

2004 LASK 32

2004-2005 → Admira Wacker (kiralık)

Tolunay Kafkas'ın milli takım kariyeri:

1994 - 1998 Türkiye

TOLUNAY KAFKAS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar:

2007-2010 Kayserispor

2010-2011 Gaziantepspor

2011-2013 Türkiye U-21

2013 Trabzonspor

2013-2015 Kardemir Karabükspor

2015-2016 Kayserispor

2016-2017 Akhisar Belediyespor

2020-2023 Türkiye U-21

2023- Ankaragücü

