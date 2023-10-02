Tolunay Kafkas kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Ankaragücü'nde bir dönem sona erdi!

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ankaragücü Spor Kulübü, Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli teknik direktör vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama ve Tolunay Kafkas'ın biyografisi...
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde flaş bir gelişme yaşandı.
Başkent ekibi, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…"
MKE Ankaragücü, bu sezon Tolunay Kafkas yönetiminde ligde 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Tolunay Kafkas 21 Mart 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.
2020-2023 yılları arası Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırmıştır.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak görev yapıyordu.
Tolunay Kafkas'ın profesyonel kariyeri:
1987-1988 PTT
1988-1990 Keçiörengücü
1990-1992 Diyarbakırspor
1992 Erzurumspor
1992-1993 Trabzonspor
1993 Konyaspor 24
1993-1998 Trabzonspor
1998-2000 Galatasaray
1999-2000 → Bursaspor (kiralık)
2000-2002 Denizlispor
2002-2004 ASKÖ Pasching
2004 LASK 32
2004-2005 → Admira Wacker (kiralık)
Tolunay Kafkas'ın milli takım kariyeri:
1994 - 1998 Türkiye
Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar:
2007-2010 Kayserispor
2010-2011 Gaziantepspor
2011-2013 Türkiye U-21
2013 Trabzonspor
2013-2015 Kardemir Karabükspor
2015-2016 Kayserispor
2016-2017 Akhisar Belediyespor
2020-2023 Türkiye U-21
2023- Ankaragücü