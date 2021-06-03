Tolunay Kafkas, Samsunspor'un başına geçebilir

TFF 1. Lig'de geçen sezon şampiyonluk vizesini son anda kaybeden Yılport Samsunspor'da teknik direktör arayışları başladı. Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Samsunspor listesine ilk sıraya Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ı ekledi ve görüşmelerde sona geldi.

2011-2013 yılları arasında da Ümit Milli Takımı çalıştıran Kafkas, Ocak 2013'te Trabzonspor'dan gelen teklif nedeniyle Ümit Milli Takımı bırakmış ve bordo mavililerin yolunu tutmuştu.

KAYSERİSPOR İLE TÜRKİYE KUPASINI KAZANDI

Teknik adamlık kariyerine Kayserispor'da başlayan 51 yaşındaki Tolunay Kafkas, Süper Lig'de Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, 2007-2008 sezonunda Kayserispor'la Türkiye Kupası'nı kazandı. Ağustos 2017'de Milli Takımlar'da göreve başlayan Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve altyapı koordinatörü olarak çalıştı.

(AJANSSPOR)





