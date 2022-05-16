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Tom Cruise Tom Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi

16.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı efsane oyuncu Tom Cruise, söylentilere göre başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick filminin setindeki çalışanlara bazı yasaklar getirdi. Oyuncunun, ‘parti yapmayı minimumda tutun’ dediği iddia edilenler arasında yer alıyor.

Tom Cruise Tom Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi

Hollywood aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise’un, vizyona girmeye hazırlanan Top Gun: Maverick filminin set çalışanlarına bazı yasaklar getirdiği ileri sürüldü.

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ALKOL VE PARTİ YASAĞI

Filmin çekiminde görev alan set çalışanları Cruise’un sette alkol içmeyi ve parti yapmayı yasakladığını dile getirdi.
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NORMALDE İZİN VERİLİYOR

‘Parti ve eğlenceyi minimumda tutmaları’ söylenen set ekibi, normal bir film setinde çekimlere ara verildiğinde herkesin rahatlıkla eğlendiğini ve alkol tüketebildiğini belirtti.

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Hatta filmin başrol oyuncularından Miles Teller “Bazı günler çekimler çok zordu, birkaç içki iyi olurdu” diyerek söylentileri bir anlamda doğrulamış oldu

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Tom Cruise
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