Tom Cruise Tom Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi

Hollywood aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise’un, vizyona girmeye hazırlanan Top Gun: Maverick filminin set çalışanlarına bazı yasaklar getirdiği ileri sürüldü.

ALKOL VE PARTİ YASAĞI

Filmin çekiminde görev alan set çalışanları Cruise’un sette alkol içmeyi ve parti yapmayı yasakladığını dile getirdi.



NORMALDE İZİN VERİLİYOR

‘Parti ve eğlenceyi minimumda tutmaları’ söylenen set ekibi, normal bir film setinde çekimlere ara verildiğinde herkesin rahatlıkla eğlendiğini ve alkol tüketebildiğini belirtti.

Hatta filmin başrol oyuncularından Miles Teller “Bazı günler çekimler çok zordu, birkaç içki iyi olurdu” diyerek söylentileri bir anlamda doğrulamış oldu

