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Tom Hanks’ten seneler sonra gelen Forrest Gump itirafı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Tom Hanks, 1994 yapımı Oscar ödüllü ikonik filmi Forrest Gump'taki bir sahnenin masraflarını yönetmen Robert Zemeckis’le beraber karşıladığını seneler sonra itiraf etti.

Tom Hanks’ten seneler sonra gelen Forrest Gump itirafı

Oscar’lı Hollywood yıldızı Tom Hanks, ‘In Depth With Graham Bensinger’ programına verdiği röportajda yapım şirketi Paramount’un, Forrest Gump filminde finansmanı reddetmesi üzerine birçok sahnenin çekim masraflarını yönetmen Robert Zemeckis’le beraber karşıladığını söyledi.

Tom Hanks, Gump, karakterinin filmin ortasında Amerika’da koştuğu sahnenin Zemeckis için hayati önem taşıdığını ancak Paramount bu durumu masraflar nedeniyle kabul etmediğini söyledi.

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“CEBİMDEN PARA VERDİM”

Independent’ın haberine göre Hanks, Zemeckis’in sahneyi finanse etmesi için onu ikna ettiği konuşmayı şöyle anlattı:

  • Robert Zemeckis, çekimin X dolara mal olacacağını, bu miktarı aramızda ikiye bölüp, Paramount’a geri vereceğimizi söyledi. Rakam o dönemde hiç de ucuz değildi. Ben de kabul ettim.

  • Şirkete parayı onlara vereceğimizi ama bize de kardan biraz daha pay vermeleri gerektiğini söyledik. Stüdyo bu teklifimizi muhteşem buldu ve kabul etti.

Tom Hanks o dönemde Forrest Gump’tan 65 milyon dolar kazanmakla kalmadı aynı zamanda En İyi Oyuncu Oscar’ına layık görüldü.

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