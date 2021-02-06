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Tomarza Ülkü Ocakları Başkanlığı şehit kabirlerini ziyaret etti

06.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin Başkanlığından ülkücü gençler, ilçe merkez mezarlığı içerisinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin, ülkücü gençler ile birlikte İlçe Merkez Mezarlığı içerinde bulunan Şehit Kabirleri ziyaret etti.

Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin Başkanlığından ülkücü gençler, ilçe merkez mezarlığı içerisinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.
Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin, ülkücü gençler ile birlikte İlçe Merkez Mezarlığı içerinde bulunan Şehit Kabirleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında ülkücü gençler ilk olarak kabirlerin temizliğini yaparak kabirlerin üzerine su döktü. Ziyaretçiler daha sonra şehitler için dua etti. Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamada, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Yakında da ailelerini ziyaret edeceğiz. Ülkü ocakları olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.

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