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Tomas: Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.01.2021 16:13 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, kaybetmeme serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Tomas: Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları iki maçta dört puan aldıklarını, bunun takım için iyi olduğunu belirtti.

Yeni bir seri başlattıklarını aktaran Tomas, "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacak. Çünkü, Gençlerbirliği iyi bir takım. İyi pas yapan takım. Doğru cevap vermemiz gerekiyor. Agresif olmamız gerekiyor. İstediklerimizi yapıp inşallah üç puan ile maç sonu kutlama yaparız" ifadelerini kullandı.

Tomas, transferde karar vermenin kendileri için zor olacağına dikkati çekerek, "Elimizde üç yabancı var. 14 yabancı sayısı nedeni ile karar vermemiz zor olacak. En az iki oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Elimizde bulunan Diomande ve Umar için karar vermiş değiliz. Mutlaka bir karar vereceğiz." diye konuştu.

Remy'nin tedavisine İstanbul'da devam edildiğini, Emir Dilaver, Boldrin, Melnjak ve Abdullah Durak'ın da tedavilerinin sürdüğünü anlatan Tomas, bu futbolcuların durumunun maç günü netleşeceğini, Yasin Pehlivan'ın da cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacağını kaydetti.

Tomas, Remy'e transfer teklifleri olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kulübe böyle bir bilgi gelmediğini de sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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