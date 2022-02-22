Ton balığı aşıkları bu tarife bayılacak: Bu sefer bir taşla iki değil, tam üç kuş vuruyoruz!

Balık, içerdiği yüksek besin değerleriyle her ne kadar çok sağlıklı olsa da temizlemesi, pişirmesi ve kılçığı yüzünden yemesi oldukça meşakkatli. Üstelik uzun süre mutfaktan çıkmayan kokusuna girmiyoruz bile. Halbuki ton balığı öyle mi? Tüketmek için yalnızca kutusunu açmanız yeterli. Tabii bunu söylerken balık yemek istediğinizde yalnızca ton balığı tercih edin demiyoruz. Ancak ton balığı omega3, magnezyum ve potasyum gibi vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olduğu için ara sıra tüketilmesinde fayda var. Bir de ton balığıyla yapılan öyle tarifler var ki aynı anda birçok yemeğin içerisinde kullanılabiliyor. Aşağıya bıraktığımız ton balıklı karışım tarifi de bunlardan biri. Bu tarifi ister pilavın üstünde ister sandviçin içinde ister makarnanın sosunda kullanın, defalarca denemek isteyeceğinize eminiz. Öyleyse sizi doyurucu, lezzetli ve sağlıklı tarifimizle baş başa bırakıyoruz.

TON BALIKLI KARIŞIM TARİFİ

MALZEMELER

2 kutu ton balığı

3-4 dal yeşil soğan

1 avuç dereotu

1 küçük kase maydanoz.

4 parça salatalık turşusu

1 çay bardağı haşlanmış mısır

3-4 adet çeri domates

3 çorba kaşığı mayonez

HAZIRLANIŞI

Ton balığı konservelerini açıp bir kevgir ya da süzgece aktarın.

Daha sonra büyük ton balığı parçalarını çatal kullanarak daha küçük parçalara ayırın.

Ton balığının yağı süzülünce derin bir kaba alın.

Yeşil soğan, dere otu, maydanoz ve domatesi güzel bir şekilde yıkayıp kurulayın.

Yeşil sebzeleri ince ince doğrayıp domatesleri dört parçaya bölün.

Doğranan malzemeleri ton balığının üzerine ekleyin.

Turşuları da küçük parçalar halinde kesip mısır ile birlikte üzerine ilave edin.

Son olarak mayonezi ekleyip iyice karıştırın.

Mayonezli, sebzeli ve ton balıklı harcı sandviç, pilav ya da makarnada kullanın.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.



