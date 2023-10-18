SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Tonali, Nicolo Fagioli ve Zaniolo'nun adının geçtiği bahis skandalı sonuç verdi! Futboldan men edildi...

Tonali, Nicolo Fagioli ve Zaniolo'nun adının geçtiği bahis skandalı sonuç verdi! Futboldan men edildi...

18.10.2023 12:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Fagioli'nin Torino Savcılığı'ndaki sorgusunun bölümlerini yayınladı. Yasa dışı bahis oynadığını itiraf eden Fagioli'den kan donduran itiraflar geldi.

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan Sandro Tonali, Nicolo Fagioli ve Zaniolo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sandro Tonali ve Nicolo Fagioli yasa dışı bahis oynadığını itiraf etti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Tonali, Milan'ın maçlarına bahis yaptığını kabul etti.

TONALI AĞIR CEZA ALACAK

Sandro_Tonali_Newcastle_2023-24_(2)

23 yaşındaki oyuncu, bahis oynadığını itiraf eden ve 7 ay men cezası alan Juventuslu Nicolo Fagioli gibi savcılıkla işbirliği yapmaya hazır durumda. Tonali'nin kendi takımına bahis yaptığı için Fagioli'den daha ağır bir ceza alması da gündemde.

"BACAKLARIMI KIRACAKLARINI SÖYLEDİLER"

F8Tk4b9XoAAPFIo

Tonali'nin ardından Nicolo Fagioli de bahis oynadığını itiraf etti. Nicolo Fagioli, "En kötü dönem, mart ve nisan aylarıydı. Sassuolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin euro idi, ardından 2.7 milyon euro'ya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Bana bacaklarımı kıracaklarını söylediler.

İlk bahislerimi tenis maçlarına, ardından da futbola oynadım. 30 Ekim 2022'deki Torino-Milan maçına bahis oynadım; Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter-Real Madrid maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım."

Sandro Tonali, illegal bir siteden oynamamı önerdi. Onu oynarken gördüm ve bilgi istedim. Onun önerdiği iki siteden oynuyordum." dedi.

ZANIOLO KONUSU BEKLEMEDE

12997fc4875043ea9e0f073bffc0ea90

Tonali ve Nicolo Fagioli ile birlikte adı bahis soruşturmasına karışan Zaniolo ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Avukatları yıldız oyuncunun herhangi bir bahis oynamadığını ve suçsuz olduğunu savunmaya devam ediyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kariyeri bitebilir! Son hali içler acısı durumda...Kariyeri bitebilir! Son hali içler acısı durumda...
Ronaldo'nun gerçek yaşının 38 değil, 28 olduğunu söylediRonaldo'nun gerçek yaşının 38 değil, 28 olduğunu söyledi
El Ghazi takımdan kovuldu, Youcef Atal ise kadro dışı...El Ghazi takımdan kovuldu, Youcef Atal ise kadro dışı...
Anahtar Kelimeler:
Juventus tonali zaniolo yaşında maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi! Tepkileri viral oldu

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi! Tepkileri viral oldu

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.