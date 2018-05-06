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Toni Kroos: Odamızda yer kalmadı

İSPANYA HABERLERİ  | 06.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Toni Kroos: Odamızda yer kalmadı

Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

''YENİ ODA YAPMAMIZ GEREKİYOR''

Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanma şansı hakkında konuşan Kroos, ''Takımın müzesinde kupa koyacak yer kalmadı. Kupalar için yeni bir oda yaptırmamız gerekecek. Cidden üç kere üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak inanılmaz bir başarı olur. Ayrıca son 5 yılda 4. kez bu kupayı kazanma şansı kendi elimizde. Bunu ifade edebilecek kelime yok. Şampiyonlar Ligi'ne ekstra motive oluyoruz'' dedi.

''MERHAMET GÖSTERMEDİK''

Yarı finalde eledikleri Bayern Münih eşleşmesi hakkında da konuşan Alman yıldız, ''Çılgın bir maçtı. Rakibin hatayısyla avantajı elimize geçirdik evet. Merhamet göstermedik. Bence biz daha iyi oynadık. Bayern çok tehlikeli bir takımdı'' sözlerini kullandı. (SPORX)

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real madrid Şampiyonlar Ligi toni kroos

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