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Tonlarca su kaybı önlendi

11.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezinde gerçekleştirdiği çalışma ile tonlarca su kaybını önledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezinde gerçekleştirdiği çalışma ile tonlarca su kaybını önledi. ASAT ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında 168 kilometrelik içme suyu hattında teknik cihazlarla dinleme yaparak, 100 farklı noktada tespit edilen arızaları giderdi.
ASAT Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamalarında Antalya merkezinde içme suyu kayıplarını önlemeye yönelik önemli bir çalışma yürüttü. Yer altında bulunan içme suyu hatlarında dışarıdan belirti vermeyen ve önemli su kaybına neden olan sızıntıları, su kaçaklarını, patlakları ve vana arızalarını tespit etmek ve onarımlarını yapmak için ekipler çalışma başlattı.
Kısıtlamanın getirdiği sessizliği fırsat bilerek içme suyu hatlarının geçtiği güzergahlarda teknik dinleme yapıldı. Yaklaşık 168 bin metre hat titizlikle incelendi ve 100 farklı noktada arıza tespit edildi. Çalışmalar merkezde Elmalı, Kışla, Tahılpazarı, Balbey, Sinan, Yüksekalan, Gençlik, Çaybaşı, Zerdalilik, Yeşilbahçe, Deniz, Bahçelievler, Üçgen, Güvenlik, Bayındır, Yeniemek, Gündoğdu ve Ayanoğlu mahallelerinde sürdürüldü.
Tespit edilen noktalardaki arızaların onarılması için ASAT Su Arıza ekipleri yönlendirildi. Yapılan kazılarla birlikte önemli miktarda su kaybına yol açabilecek değişik tipte arızalar ortaya çıkarılarak, ivedilikle tamir edildi. Değiştirilmesi gereken parçalar değiştirilerek önlemler alındı. Ekiplerin gayreti ve özveriyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde yüzlerce ton suyun boşa akması önlendi.

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