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Tony Cascarino: "Mbappe geriye gidiyor"

04.09.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Tony Cascarino, dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Kylian Mbappe'nin performansının düşüşte olduğunu söyledi.

Tony Cascarino: "Mbappe geriye gidiyor"

Fransa'da Marsilya, Nancy ve Red Star formaları giyen İrlandalı eski futbolcu Tony Cascarino, Kylian Mbappe'nin söylenenin aksine geriye gittiğini ifade etti.

Fransız futbolcunun 2018 Dünya Kupası'ndan sonra düşüşe geçtiğini kaydeden Cascarino, "2018'de Dünya Kupası kazanan Mbappe enerjikti, sıra dışıydı. O zaman dünyanın en iyisiydi. Artık takımında aynı etkiyi yaratamıyor" dedi.

"MBAPPE 3 SENE ÖNCESİNE GÖRE GERİDE"

Mbappe'nin istikrarlı performans veremedğini kaydeden eski futbolcu, "Bazen inanılmaz işler yapıyor, sahada ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ancak bunu çok sık yapamıyor. Daha 22 yaşında, tekrar aynı seviyeye gelmeli, 3 yıl öncesine göre 1 adım geride" ifadelerini kullandı.

22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde Dünya Kupası ile birlikte 4 Ligue 1 şampiyonluğu olan Mbappe, çıktığı 238 maçta 165 gol ve 81 asistlik performans sergiledi.

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