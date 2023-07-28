Too Hot to Handle'ın en ünlü isimlerindendi! Cinsel hayat itirafı

Too Hot to Handle'ın kendini 'en azgın' olarak tanımlayan yıldızı Christine Obanor, kameralar çekimi durdurduktan kısa bir süre sonra ekrandaki partneri Louis Russell'dan sessizce ayrıldığını açıkladı ve ayrılıklarının ardından dokuz ay boyunca seks yapmadığını itiraf etti.

Teksaslı 26 yaşındaki model, Netflix şovunun son serisinde yer alan 14 bekar arasındaydı ve 22 yaşındaki sevgilisi Louis Russell ile finale kadar yükseldi.

Ancak, 23 yaşındaki Elys Hutchinson'ın kazandığı Netflix programından ayrıldığından beri Christine, Londra'da yaşayan Louis ile yollarını ayırdı ve ayrılıklarının nedeni olarak mesafeyi gösterdi.

Too Hot To Handle yarışmasındaki deneyimine dair de konuşan Christine, sanal sunucuya atıfta bulunarak, "Ve yeterince şaşırtıcı bir şekilde, Lana işe yaradı. Seks yapmadan dokuz ay geçirdim. İnzivadaki en azgın kız bendim. Bu bir büyüme" dedi.

