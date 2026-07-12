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Top kabloya çarptı mı? İngiltere'nin tartışılan golü için FIFA'dan açıklama geldi

İngiltere'nin Norveç karşısında bulduğu beraberlik golü öncesinde topun kamera kablosuna çarptığı yönündeki iddialar futbol gündemini karıştırdı. FIFA ise topun içindeki sensör verilerini paylaşarak tartışmalara son noktayı koydu.

Top kabloya çarptı mı? İngiltere'nin tartışılan golü için FIFA'dan açıklama geldi
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Norveç arasında oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonla ilgili FIFA'dan resmi açıklama geldi.

TOPUN YÖN DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASI GÜNDEM OLDU!

Top kabloya çarptı mı? İngiltere nin tartışılan golü için FIFA dan açıklama geldi 1

İngiliz ekibinin beraberlik golü öncesinde topun kamera kablosuna temas ederek yön değiştirdiği iddiaları üzerine yapılan incelemede, topun içindeki sensör verilerinin herhangi bir temasa işaret etmediği duyuruldu.

SENSÖR VERİLERİ İNCELENDİ

Top kabloya çarptı mı? İngiltere nin tartışılan golü için FIFA dan açıklama geldi 2

FIFA'nın açıklamasında, İngiltere'nin 45+2. dakikada bulduğu gol öncesinde topun sensör kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmede topun kamera kablosuna çarptığına veya temas nedeniyle yön değiştirdiğine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

"HERHANGİ BİR KANIT YOK"

Dünya futbolunun patronu yaptığı açıklamada, "Topun içindeki sensör verilerinde herhangi bir sapma tespit edilmedi. Bu nedenle topun kamera kablosuna temas ettiğine ve hareketinin değiştiğine dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Böylece İngiltere-Norveç karşılaşmasının en çok konuşulan pozisyonuyla ilgili tartışmalara FIFA cephesinden resmi yanıt verilmiş oldu.

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İngiltere Norveç FIFA kamera gol 2026 Dünya Kupası
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