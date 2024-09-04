Top Model'in cinayete kurban gittiği düşünülüyor; 2 ceset, tek silah ve içeriden kitli kapı

Polonya'da Poznan şehri yakınlarında şok edici bir olay yaşandı. Ünlü manken Paulina Lerch ve eşi Slawomir, evlerinde ölü bulundu. Olay, ailesi bir haftadan uzun süre Paulina'dan haber alamayınca ortaya çıktı.

Paulina Lerch, "Top Model" adlı reality TV programında iki kez yer aldı. Eşi Slawomir ise uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Mayıs ayında tutuklandı. 47 yaşındaki Slawomir'in bir depoda 60 kg uyuşturucu sakladığı iddia ediliyordu.

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR!

Polis, olayı cinayet-intihar olarak kayda geçti. Polisin iddiasına göre, Slawomir önce eşini vurdu, ardından silahı kendisine çevirip ateş aldı. Çiftin cesetleri yan yana bulundu ve yanlarında bir tabanca vardı. Evin kapısının içeriden kilitli olması da polislerin teorisini güçlendirdi. Ancak soruşturmacılar henüz kesin bir sonuca varmış değil. Olayın ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor ve otopsi sonuçları bekleniyor. Soruşturma ise sürüyor.