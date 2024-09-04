MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Top Model'in cinayete kurban gittiği düşünülüyor; 2 ceset, tek silah ve içeriden kitli kapı

Top Model'in cinayete kurban gittiği düşünülüyor; 2 ceset, tek silah ve içeriden kitli kapı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.09.2024 17:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da ünlü modeli Paulina Lerch ve eşi Slawomir, evlerinde ölü bulundu. Ünlü modelin eşi Slawomir, Mayıs ayında uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanmıştı. Polis, olayı cinayet-intihar olarak değerlendirmeye aldı. Bu olay, Polonya'da büyük ses getirdi.

Polonya'da Poznan şehri yakınlarında şok edici bir olay yaşandı. Ünlü manken Paulina Lerch ve eşi Slawomir, evlerinde ölü bulundu. Olay, ailesi bir haftadan uzun süre Paulina'dan haber alamayınca ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü 2024-09-04 174910

Paulina Lerch, "Top Model" adlı reality TV programında iki kez yer aldı. Eşi Slawomir ise uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Mayıs ayında tutuklandı. 47 yaşındaki Slawomir'in bir depoda 60 kg uyuşturucu sakladığı iddia ediliyordu.

gfggfdg

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR!

Polis, olayı cinayet-intihar olarak kayda geçti. Polisin iddiasına göre, Slawomir önce eşini vurdu, ardından silahı kendisine çevirip ateş aldı. Çiftin cesetleri yan yana bulundu ve yanlarında bir tabanca vardı. Evin kapısının içeriden kilitli olması da polislerin teorisini güçlendirdi. Ancak soruşturmacılar henüz kesin bir sonuca varmış değil. Olayın ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor ve otopsi sonuçları bekleniyor. Soruşturma ise sürüyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Model uyuşturucu ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Sisi alınan kararı böyle duyurdu! 'Beraber çalışma kararı aldık'

Sisi alınan kararı böyle duyurdu! 'Beraber çalışma kararı aldık'

Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..."

Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.