Topa öyle bir vurdu ki... Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool'a soğuk duş! Premier Lig'de siftahı yaptı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun formasını terlettiği Brighton, deplasmanda liderlik mücadelesi veren Liverpool'a konuk oldu.
Brighton, Premier Lig'de Liverpool karşısında skoru 1-0'a getiren golü Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından buldu.
Anfield'da gerçekleştirilen karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de sahaya çıktı. Müsabakanın 14. dakikasında, kendi başlattığı bir atakta ceza sahası içinden müthiş bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu.
Milli yıldızımız bu golle beraber İngiltere Premier Lig'deki 6. maçında hesabı açmış oldu.