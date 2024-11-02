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Topa öyle bir vurdu ki... Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool'a soğuk duş! Premier Lig'de siftahı yaptı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.11.2024 18:32
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İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Yaz transfer döneminde rekor bonservis bedeli ile İngiliz ekibine transfer olan Ferdi Kadıoğlu, dakikalar 14'ü gösterdiğide takımını zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Topa öyle bir vurdu ki... Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool'a soğuk duş! Premier Lig'de siftahı yaptı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun formasını terlettiği Brighton, deplasmanda liderlik mücadelesi veren Liverpool'a konuk oldu.

Brighton, Premier Lig'de Liverpool karşısında skoru 1-0'a getiren golü Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından buldu.

HARİKA VURDU

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Anfield'da gerçekleştirilen karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de sahaya çıktı. Müsabakanın 14. dakikasında, kendi başlattığı bir atakta ceza sahası içinden müthiş bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu.

PREMIER LİG'DE HESABI AÇTI

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Milli yıldızımız bu golle beraber İngiltere Premier Lig'deki 6. maçında hesabı açmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Ferdi Kadıoğlu ingiltere premier lig
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