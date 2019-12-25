Topkapı Sarayı'ndaki 'kayma' böyle durduruldu! Kazıklı önlem...

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Üç farklı kotta sabitlenmek üzere, zemine yaklaşık 1.5 metre çapında 35 adet fore kazık yani uzunluğu 65 metreye varan bir kazık sistemi oluşturuldu. Bu kazık sistemini de birbirine bağlamak için bunların üzerine 4 ile 6 metre değişen bir istinat duvarı oluşturuldu. Bunun arkasında da iki farklı kotta çapları 22.5 santime varan 350 minik kazıklar kayma durdurulmuş oldu" dedi.

35 FORE KAZIK, 350 MİNİ KAZIK

Yapılan çalışmalarla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Topkapı Sarayı Müzesi Fatih Köşkü, 2016 yılında kubbesindeki ve dış cephesindeki çatlaklarla gündeme geldi. O zamanki otoriteler bunu dikkate aldı. Çevresinde 26 adet kuyu açıldı. Zemin etüdü yapıldı. Buradan alınan karot numuneleri üniversitelerde test edildi. Sarayburnu cephesinde zeminde bir kayma olduğu tespit edildi. Binada da betonarme yükler vardı, duvarlarda sıvalar vardı. Bu sıvalarda kaldırıldığında, arkasında çatlak boyutunu aşan yarık ve ayrık olarak adlandırabileceğimiz derin açıklıklar tespit edildi. Her iki bulguyla birlikte buranın projesi yapıldı, restorasyon projesi. Bina önce zeminde Sarayburnu cephesinde üç farklı kotta sabitlenmek üzere, zemine yaklaşık 1.5 metre çapında 35 adet fore kazık yani uzunluğu 65 metreye varan bir kazık sistemi oluşturuldu. Bu kazık sistemini de birbirine bağlamak için bunların üzerine 4 ile 6 metre değişen bir istinat duvarı oluşturuldu. Bunun arkasında da iki farklı kotta çapları 22.5 santime varan 350 minik kazıklar kayma durdurulmuş oldu" dedi.