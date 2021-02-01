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Toplu İş Sözleşmesi yüzleri güldürdü

01.02.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Serdivan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri Belediyenin Kongre Salonu’nda düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.Serdivan Belediyesi Personel Anonim Şirketi (SERBEL) kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı.

Serdivan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri Belediyenin Kongre Salonu’nda düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.
Serdivan Belediyesi Personel Anonim Şirketi (SERBEL) kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı. 2021-2022 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nde imzalar, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hizmet -İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Melih Kuran’ın yer aldığı ve işçilerin de hazır bulunduğu törende atıldı. Sahada çalışan bir personel için aylık en düşük ücret 3 bin 734 TL olarak belirlendi. 2022 yılında tüm ücret ve sosyal haklara enflasyon oranında zam yapılacağı belirtilirken ayrıca artı 1 refah payı da eklenerek maaşların düzenleneceği bildirildi.
Hiçbir başarının tesadüf olmadığını dile getiren Alemdar, “Serdivan Belediyesi eğer başarılıysa işçisiyle, memuruyla, bürokratıyla, başkanıyla, meclisiyle bir bütünlük içinde başarılıdır” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ise Başkan Alemdar’a yeni sözleşme ile işçilerin haklarını daha da iyileştirmek konusunda belediyenin tüm ekonomik şartlarını zorlayarak kendilerine yardımcı oldukları için teşekkür etti.

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