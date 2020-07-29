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Toplu mezarlık ziyareti ve bayramlaşmak yasak

DÜZCE HABERLERİ  | 29.07.2020 17:17 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı’nda il genelinde toplu bayramlaşmaların yasaklandığını açıkladı.Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı.

Düzce Valiliği, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı’nda il genelinde toplu bayramlaşmaların yasaklandığını açıkladı.
Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı. Korona Virüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı.
Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için, mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca, toplu bayram yemeği organizasyonlarının da yasaklandığını duyurdu.

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