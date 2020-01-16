Toplu ulaşıma sesli ikaz sistemi geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi görme engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarında daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için belediye otobüsleri ve duraklarda sesli uyarı sistemini hayata geçirecek. Görme engelli bireyler yolculuk sırasında otobüsün hangi durakta olduğunu sesli uyarı sistemi ile duyabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin STK ve kamu kurumları işbirliğiyle oluşturduğu Engelsiz Hizmet Komisyonu, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda engellilerin toplu ulaşımdan daha konforlu faydalanabilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkilileri ile engelli STK temsilcileri katıldı.

Toplu ulaşım araçları ve duraklarda engelli vatandaşların kolay ulaşım sağlaması için düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verildiği toplantıda raylı sistemdeki sesli uyarı sisteminin toplu ulaşım araçlarında da hayata geçirilmesiyle sorunun çözülebileceği değerlendirildi.