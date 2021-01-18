YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi 22 Ocak’a kadar uzatıldı.

Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi 22 Ocak’a kadar uzatıldı.

18.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi 22 Ocak’a kadar uzatıldı.

Antalya’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında daha sağlıklı toplu ulaşım için HES kodu ile Antalyakart’ın eşleştirilmesine yönelik 15 Ocak’ta dolan süre olası mağduriyetlerin yaşanmaması için 22 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldı.Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın salgınla mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince başlatılan toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması entegre süresi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Ocak’a uzatıldı.

Antalya’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında daha sağlıklı toplu ulaşım için HES kodu ile Antalyakart’ın eşleştirilmesine yönelik 15 Ocak’ta dolan süre olası mağduriyetlerin yaşanmaması için 22 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldı.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın salgınla mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince başlatılan toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması entegre süresi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Ocak’a uzatıldı. HES Kodu-Antalyakart eşleştirme işlemini bugüne kadar 230 bin kişinin gerçekleştirdiği, son 6 ayda aktif olarak kullanılan kart sayısının ise 900 bin olduğu bildirildi. Halen kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapmayan vatandaşların bu işlemi 22 Ocak Cuma gününe kadar tamamlamaları gerektiği ifade edildi.

Başkasının kartı kullanılamayacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarına (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) biniş sırasında HES kodu tanımlaması yapmayan vatandaşların toplu taşıma hizmetinden faydalanamayacağı ve bakiyesi olmayan kişilerin başka kartları da kullanamayacağı bildirildi. HES ile eşleştirilmiş kartları sadece kart sahibi kullanabilecek ve ikinci okutma işlemine izin verilmeyecek.
HES kodu -Antalyakart eşleştirmesi sağlandıktan sonra Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olan vatandaşların Antalyakartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak.

İşlem sadece internet üzerinden
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan Antalyakart ve HES Kodu eşleştirme işlemi yalnızca hes.antalyakart.com.tr internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. İnternet sitesinde HES kodunu, T.C kimlik numarasını ve Antalyakart numarasını veya toplu taşımada kullandığı temassız kredi kartı numaralarını doldurarak basit bir şekilde eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:13
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Arat Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Kumluca filyasyon ekiplerine araç desteği

Kumluca filyasyon ekiplerine araç desteği

Kemer’e mobil atık getirme merkezi

Kemer’e mobil atık getirme merkezi

AK Parti’den İsmail Kökçe adına hatıra ormanı

AK Parti’den İsmail Kökçe adına hatıra ormanı

Düden Çayı'nın kirlenmesine neden olan tesislere cezai işlem yapıldı

Düden Çayı'nın kirlenmesine neden olan tesislere cezai işlem yapıldı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.