YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Toplum Destekli Polislerden gazi bekçiye anlamlı ziyaret

Toplum Destekli Polislerden gazi bekçiye anlamlı ziyaret

ŞIRNAK HABERLERİ  | 19.09.2020 16:48 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lıların bombalı saldırısı sonucu gazi olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Emrullah Algit’e Toplum Destekli Büro Polislerinden anlamlı ziyaret.Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri Gaziler Günü sebebi ile gazi Emrullah Algit’i evinde ziyaret edip gününü kutladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lıların bombalı saldırısı sonucu gazi olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Emrullah Algit’e Toplum Destekli Büro Polislerinden anlamlı ziyaret.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri Gaziler Günü sebebi ile gazi Emrullah Algit’i evinde ziyaret edip gününü kutladı. Cizre’de 11 Haziran 2019 tarihinde İdil Caddesi Cumhuriyet Meydanında PKK’lıların Çarşı ve Mahalle bekçilerine yönelik düzenlemiş olduğu saldırıda çöp kontynırına önceden konulan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 3 Çarşı ve Mahalle Bekçisi yaralandı.Yaşanan saldırıda yaralanan Emrullah Algit’e gazilik Ünvanı verilmişti. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri 19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadele eden gazi Emrullah Algit’i oturduğu evde sosyal mesafe kuralına uygun, maske takılarak ziyaret edip çiçek, çikolata, kolonya ve dezenfektan hediye edildi.
Gazi Emrullah Algit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip, yapmış oldukları ziyaretten dolayı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polislerine ve polis teşkilatına teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinan Akaydın Amedspor’da
Sinan Akaydın Amedspor’da
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:49
Öğle
12:09
İkindi
15:37
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Neşe Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Demir Eczanesi
Idil
Doğan Eczanesi
Silopi
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Silopi’de öğrenciler Kur’an’ı güzel okumak için yarıştı
Silopi’de öğrenciler Kur’an’ı güzel okumak için yarıştı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.