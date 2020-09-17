Toplum Yararı Projesi kapsamında 72 personel için mülakat yapıldı

Korkuteli’ndeki okullarda Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam sağlanacak 72 kişilik işe 156 kişi başvurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlar yapılan mülakat sonrası belirlenecek.

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda 9 ay süre ile istihdam edilecek 72 kişilik iş duyurusunun ardından İŞ-KUR Antalya il Müdürlüğüne 156 kişi müracaat etti. Asgari ücretle çalıştırılmak üzere işe alınacak kişiler için Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde mülakat yapıldı. Öğretmenevinde 2 komisyonda Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik, Bilal Uysal’dan oluşan komisyonda mülakata katılan 156 kişinin müracaatlarını değerlendirdi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik, “Bilindiği gibi bir kaç yıldır İş-Kur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda yardımcı personeller almıştık. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 72 personel alımı yapılacak. 72 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim-öğretim yılında çalıştırılmak üzere, toplum yararına çalışma programı çerçevesinde ücreti İş-Kur tarafından ödenmek üzere kurumumuza bağlı okullarda 21 Ekim 2020-18 Haziran 2021 tarihleri arasında temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere asgari ücretli 72 personel alınacak. Eğitim sistemimizin hiçbir aksama yaşanmadan devam etmesi için çalışıyoruz” dedi.



