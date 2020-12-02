Toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddet konusunda fikirlerinizi sorduk!

2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre; 167 ülke arasından kadınlar için hayat kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç olurken, Türkiye 114. sırada yer almıştır. Dünya genelinde kadın cinayetlerini önlemek adına önemli adımlar atılmıştır. Ancak atılan adımlar, yapılan eylemler ve kurulan platformlar bu sorunun çözümünde etki olamamıştır. Toplumun kanayan yarası haline gelen kadın cinayetleri konusu bir de Mynet kullanıcılarıyla konuştuk. İşte bu konuda sizlerden gelen cevaplar!

UMUTSUZLUK HAKİM

‘Yakın zamanda kadına karşı şiddet ve cinayetlerin son bulacağını düşünüyor musunuz?’sorusuna Mynet Kadın Instagram sayfasını takip eden kullanıcıların %96’sı hayır cevabını verirken yalnızca %4’lük bir kesimin bu zulmün son bulacağına olan inancı sürüyor.

TOPLUMSAL ZİHNİYET KALIPLARI HER ŞEYİN BAŞLANGICI

Ata erkil toplum düzeninden hareketle kadına şiddet ve cinayetlerin ortaya çıkışındaki temel nedeni araştırdık. Kullanıcılarımıza, “Kadın cinayetlerinin bitmeyişinin bir nedeni de toplumun kadına bakış açısı ve değişmeyen zihniyetleri olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sorduk. Okurlarımızın %96’sı zihniyetin etkisini vurgularken, %4’ü ise zihniyetin kadına şiddet ve cinayet konusunda etkili olmadığını savundu.