Toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddet konusunda fikirlerinizi sorduk!

2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre; 167 ülke arasından kadınlar için hayat kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç olurken, Türkiye 114. sırada yer almıştır. Dünya genelinde kadın cinayetlerini önlemek adına önemli adımlar atılmıştır. Ancak atılan adımlar, yapılan eylemler ve kurulan platformlar bu sorunun çözümünde etki olamamıştır. Toplumun kanayan yarası haline gelen kadın cinayetleri konusu bir de Mynet kullanıcılarıyla konuştuk. İşte bu konuda sizlerden gelen cevaplar!
‘Yakın zamanda kadına karşı şiddet ve cinayetlerin son bulacağını düşünüyor musunuz?’sorusuna Mynet Kadın Instagram sayfasını takip eden kullanıcıların %96’sı hayır cevabını verirken yalnızca %4’lük bir kesimin bu zulmün son bulacağına olan inancı sürüyor.
Ata erkil toplum düzeninden hareketle kadına şiddet ve cinayetlerin ortaya çıkışındaki temel nedeni araştırdık. Kullanıcılarımıza, “Kadın cinayetlerinin bitmeyişinin bir nedeni de toplumun kadına bakış açısı ve değişmeyen zihniyetleri olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sorduk. Okurlarımızın %96’sı zihniyetin etkisini vurgularken, %4’ü ise zihniyetin kadına şiddet ve cinayet konusunda etkili olmadığını savundu.
Özellikle kadın cinayetlerinde kurban edilen kadınların daha öncesinde yardım talebinde bulundukları somut bir gerçkeliktir. Yakın çevresi ve ailesinden yardım isteyen kadınların yeteri kadar korunup korunmadığını da sorduk. “Talep edilen korumanın işe yaradığını düşünüyor musunuz?” sorusuna okuyucularımızın %94’ü hayır, %6’sı evet cevabını verdi.
Kadın cinayetleri yalnızca kadınları ilgilendiren bir mesele olmaktan çok toplumsal bir farkındalık konusuna dönüştürülmesi gereken önemli bir durumdur. Bu nedenle sevgili okuyucularımızın bir konuda daha görüşünü rica ettik. “Kadın cinayetlerinin ve şiddetinin durdurulmasında erkek desteğinin de olması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusunda okuyucularımızın %92’si evet, %8’i hayır cevabını işaretledi.
Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale platformudur. KADES uygulamasıyla ilgili toplumun ne kadar haberdar olduğunu merak ettik. Sevgili okuyucularımız “KADES uygulamasını telefonunuza indirdiniz mi?” sorusuna %88’i hayır, %12’isi ise evet yanıtını işaretledi.
Sizlerde Mynet Kadın Instagram sayfasını takip ederek bir sonraki anket ve haberlerimize katılabilirsiniz. Görüş ve fikirleriniz bizim için her daim önemli!
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