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Toprağın altında 3 bin yıllık servet buldular! Değeri 19 milyon TL

İngiltere'de metal dedektörüyle arazi taraması yapan iki arkadaş, toprağın yalnızca birkaç santimetre altında 3 bin yıllık üç altın tork keşfetti. Toplam 517 gram ağırlığındaki tarihi eserlerin değerinin 19 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Toprağın altında 3 bin yıllık servet buldular! Değeri 19 milyon TL
Nilgün Arabacı

İngiltere'nin İskoçya sınırına yakın Carlisle kentinde metal dedektörüyle arazi taraması yapan iki amatör defineci, beklemedikleri bir keşfe imza attı. Andy ve Alan isimli arkadaşlar, dedektörden gelen sinyalin ardından toprağı birkaç santimetre kazınca Tunç Çağı'na ait üç altın tork buldu.

DEDEKTÖRDEN GELEN SİNYAL HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

İki arkadaş, bölgede devam eden bir altyapı projesini protesto etmek amacıyla düzenlenen bir etkinlik kapsamında metal dedektörleriyle araziyi tarıyordu. Bu sırada cihazdan gelen tiz bir sinyal üzerine toprağı kazmaya başladılar.

Çamurun birkaç santimetre altında parlayan sarı bir cisim fark eden Andy ve Alan, kazmaya devam ettiklerinde aynı noktada iki tarihi eser daha ortaya çıkardı. Yapılan ilk incelemelerde eserlerin, yaklaşık MÖ 1100 yılına, yani Tunç Çağı'na ait som altından yapılmış üç tork olduğu belirlendi.

Toprağın altında 3 bin yıllık servet buldular! Değeri 19 milyon TL 1

TOPLAM AĞIRLIĞI 517 GRAM

Keşfedilen üç torkun toplam ağırlığının 517 gram olduğu ve eserlerin oldukça iyi durumda bulunduğu bildirildi. Uzmanlara göre bu tür antik takılar günümüze çoğunlukla parçalanmış halde ulaşıyor.

Bu nedenle aynı noktada üç torkun birden, üstelik büyük ölçüde sağlam şekilde bulunması keşfin tarihi önemini artırıyor. Eserlerin yalnızca maddi değerlerinin değil, nadirlikleri nedeniyle arkeolojik değerlerinin de yüksek olduğu belirtiliyor. Piyasa değerlerinin 19 milyon liranın, yani yaklaşık 400 bin doların üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Toprağın altında 3 bin yıllık servet buldular! Değeri 19 milyon TL 2

ALTINLARI BRİTİSH MUSEUM'A TESLİM ETTİLER

Andy ve Alan, buldukları eserleri kendilerine saklamak yerine yetkililere teslim etti. Üç altın tork, incelemelerin yapılması amacıyla British Museum'a gönderildi.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek resmi incelemelerin ardından eserlerin İngiliz yasaları kapsamında "hazine" statüsünde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verilecek. Hazine olarak kabul edilmeleri halinde iki arkadaşın müze tarafından ödüllendirilmesi bekleniyor.

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