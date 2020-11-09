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Toprak damlı köy evlerinde kış hazırlığı

MUŞ HABERLERİ  | 09.11.2020 11:43 | Son Güncelleme

Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, toprak evlerin damını kar ve yağmurdan korumak için naylonlarla kapatmaya başladı.Karasal iklimin hakim olduğu Muş’ta, havaların giderek soğumasıyla birlikte vatandaşlar toprak evlerin damında geleneksel yöntemlerle tadilata başladı.

Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, toprak evlerin damını kar ve yağmurdan korumak için naylonlarla kapatmaya başladı.
Karasal iklimin hakim olduğu Muş’ta, havaların giderek soğumasıyla birlikte vatandaşlar toprak evlerin damında geleneksel yöntemlerle tadilata başladı. Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, kendi imkanları ile damlarına yama yapıyor. Aileler, kış mevsiminde toprak evlerinin tavanlarından su akmaması için damları çamurla sıvayıp üzerini de naylon ve tente ile kapatıyor.
Köy sakinlerinden Fehmi Akova, çatı yaptırmaya maddi imkanlarının olmadığını belirterek, bu nedenden dolayı her sene evlerinin damında toprak ve çamurla yama yaptıklarını söyledi. Dokuz nüfusa sahip olduğunu anlatan Akova, “Ailemle bu evde yaşıyorum. Kış mevsiminde evin içine su damlamaması ve soğuk havanın içeriye girmemesi için damını toprak ve çamurla örtüp, onun üzerini de naylon ve çadır tentesi ile kapatıyorum. Bu örtü ve naylonlarında rüzgarda uçmaması için naylon poşetlere doldurduğumuz toprakları ağırlık olarak kullanıyoruz. Çatı yaptırmaya gücüm yok. Bu yüzden her sene bu işlemi yapıyorum” dedi.

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